Fenerbahçe transfer haberi: Rugani bombası

Sarı-Lacivertliler’de taraftarlar yeni gelecek teknik adamı heyecanla beklerken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Yeni sezon öncesi mutlaka bir stoper almayı planlayan Fenerbahçe ’de bu bölge için gündeme gelen son isim Daniele Rugani oldu. 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligin ilk yarısını Fransa’nın Rennes takımında, ikinci devresini ise İtalya’nın Cagliari ekibinde kiralık olarak geçirdi.





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Rugani, Juventus’un kendisini kadroda düşünmemesi halinde kariyerine üst sıralar için yarışan bir takımda devam etmek istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 1.90 m.’lik stoper için iki olası adres var: Fenerbahçe ve Fiorentina... Juve’ye geri dönen Massimiliano Allegri’nin Rugani’yi kadroda tutmasının olası gözükmediği ve 26 yaşındaki oyuncunun yeniden kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Hedefi Milli Takım

Haberde, Juventus’un yıldız futbolcuyu, Fiorentina’nın golcüsü Vlahovic’in transferinde takasta kullanabileceği de vurgulandı. Ancak Mor Menekşeler’in Sırp forveti takımda tutmak istediği ve bu nedenle takasın gerçekleşmesinin zor olduğu belirtildi. Fenerbahçe ise başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 7 kez İtalya Milli Takımı’nın formasını giyen Daniele Rugani, iddialı bir takımda yeniden çıkışa geçip Roberto Mancini’nin dikkatini çekmenin planlarını yapıyor.







