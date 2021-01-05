Fenerbahçe, devre arasında savunma hattına bir takviye yapmayı planlarken Lazio'nun tecrübeli ismi Stefan Radu gündeme gelmişti. Transfer söylentileri sonrası La Lazio Siamo Noi, Radu'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını fakat devre arasında ayrılmayabileceğini aktarmıştı.

Corriere dello Sport da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rumen oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılmayacağını belirtti. Radu'nun takımda kalma nedeni olarak ise Lazio'da kırmayı planladığı rekor gösteriliyor.

2008 yılında Dinamo Bükreş'ten transfer edilen Radu, Lazio formasıyla 391 maça çıkmış durumda. Kulüpte bu rekor 401 ile Favalli'ye aitken Radu'nun bunu kırmadan ayrılmayabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya iyi bir sözleşme önerisinde bulunacağı iddia edilmekte.



