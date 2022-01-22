Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Kim Min Jae, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe 'ye transferi öncesinde de devrede olan Porto, bu kez pazarlık masasına oturdu. Kore basınındaki haberlere göre; Portekiz temsilcisi, 25 yaşındaki savunmacı için istenen 20 milyon euroluk bonservisi aşağıya çekmeye çalışıyor. Savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Porto, Kim ile birlikte bu sorunu çözmeyi planlıyor.

15 MİLYONA DÜŞEBİLİR

Fenerbahçe Yönetimi ise Kim'den son derece memnun ve onu düşük bir bedelle göndermeye asla sıcak bakmıyor. Ancak Kore basınına göre; 20 milyon euroluk bonservis, 15 milyon euro seviyelerine gelebilir. Tüm takımlarımız gibi ekonomik sıkıntıları bulunan Sarı-Lacivertliler'in, 15 milyon euroya da razı olabileceği belirtildi. Daha önce yine Kore basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun takımdaki belirsizlikler sebebiyle mutsuz olduğu yazılmıştı. (Akşam)