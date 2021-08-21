Fenerbahçe , geçtiğimiz yaz büyük ümitlerle Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti ile yollarını resmen ayırıyor. İki tarafın kontrat feshi noktasında anlaşma sağladığı ve Perotti'nin eski takımlarından Genoa'ya imza atacağı belirtildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe ile Diego Perotti, kontratın feshi adına anlaşma sağladılar. Gün içinde resmileşecek durum sonrası Perotti, İstanbul'dan ayrılacak. Arjantinli oyuncunun eski takımlarından Genoa'nın iki yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtiliyor.





Corriere dello Sport'a göre Perotti, hafta sonu İstanbul'dan ayrıldıktan sonra pazartesi günü Genoa ile resmi sözleşme imzalayacak.

2014-16 yılları arasında Genoa forması giyen Arjantinli yıldız, sonrasında Roma'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe, büyük uğraşlar sonucunda Perotti'yi kadrosuna katarken ligde çıktığı 4 maçta 3 gol atan 33 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle sezonun geri kalan kısmında forma giyememişti.