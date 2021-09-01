Fenerbahçe , orta sahasını güçlendirmek adına Paços de Ferreira'dan Stephen Eustaquio'yu kadrosuna katmak istiyordu. Portekiz ekibi de Eustaquio'nun olası transferine ilişkin kararını verdi.

A Bola'nın haberine göre transfer dönemininin bitimine saatler kala Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ve Marco Silva'nın çalıştırdığı Fulham, Eustaquio için devreye girdiler. Paços de Ferreira Başkanı Paulo Meneses ise ciddi bir ücret seviyesine çıkılmadan oyuncuyu satmayacağını belirtti.

Paços de Ferreira'nın Portimonense galibiyetinde öne çıkan isimlerden olan 24 yaşındaki orta saha, transfer söylentilerinin arttığı süreçte Kanada Milli Takımı'na katılmak adına Toronto'ya gitmişti.