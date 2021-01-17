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Fenerbahçe transfer haberi: Osayi-Samuel görüşmelerinde son dakika

Fenerbahçe, 2021-22 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel için QPR ile oyuncunun devre arasında takıma katılması adına görüşmelerini sürdürürken yapılan teklif de ortaya çıktı.

17 Ocak 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Osayi-Samuel görüşmelerinde son dakika

Ara transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ile 2021-22 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Fakat oyuncunun devre arasında takıma katılması adına QPR ile görüşmeler sürüyor. 

Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Football Insider'a göre Emre Belözoğlu, oyuncunun devre arasında takıma katılması adına QPR Sportif Direktörü Les Ferdinand ile görüşmeler yapıyor. Emre Belözoğlu, 1988-89 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Les Ferdinand'a Bright Osayi-Samuel için teklifini sunmuş durumda. 

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İşte yapılan teklif!

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması adına Queens Park Rangers'a 750 bin Pound'luk bir teklif sundu. QPR cephesinde henüz karar verilmiş değil. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olsa da bu sezon sadece iki maç kaçıran Osayi-Samuel'i kaybetmek istemedikleri aktarılıyor. 

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