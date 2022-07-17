Kim Min-jae'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile Rennes arasında anlaşma sağlanmış olsa da Napoli, pes etmiyor. İtalyan ekibinin Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı sonrası Kim Min-jae transferi adına temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Corriere dello Sport, Rennes'in Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmayı tamamladığını fakat Napoli'nin de hâlâ devrede olduğunu aktardı.

Rennes, Kim Min-jae ile görüşmelerde bulunurken Napoli'nin de Kalidou Koulibaly sonrası Güney Koreli oyuncuyu listesinde ilk sıraya aldığı ve transfer resmen bitene kadar girişimlerin sona ermeyeceği ifade edilmekte.