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Fenerbahçe transfer haberi: Napoli'nin Kim Min-jae ısrarı sürüyor

Kim Min-jae'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile Rennes arasında anlaşma sağlanırken İtalyan ekibi Napoli'nin transfer adına girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

17 Temmuz 2022, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Napoli'nin Kim Min-jae ısrarı sürüyor

Kim Min-jae'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile Rennes arasında anlaşma sağlanmış olsa da Napoli, pes etmiyor. İtalyan ekibinin Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı sonrası Kim Min-jae transferi adına temaslarını sürdürdüğü belirtildi. 

Corriere dello Sport, Rennes'in Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmayı tamamladığını fakat Napoli'nin de hâlâ devrede olduğunu aktardı. 

Rennes, Kim Min-jae ile görüşmelerde bulunurken Napoli'nin de Kalidou Koulibaly sonrası Güney Koreli oyuncuyu listesinde ilk sıraya aldığı ve transfer resmen bitene kadar girişimlerin sona ermeyeceği ifade edilmekte. 

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