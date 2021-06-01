Fenerbahçe transfer haberi: Muriç için Sarri bekleniyor
Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isterken yıldız oyuncunun Lazio'ya transferini sağlayan Simone Inzaghi'nin ayrılması ve onun yerine gündeme gelen Maurizio Sarri söylentisinin gerçekleşmesi durumunda transfer adına Fenerbahçe'nin işinin kolaylaşacağı aktarılıyor.
Lazio’da geçen sezon Vedat Muriç’in Fenerbahçe'den transfer edilmesini isteyen Simone Inzaghi, İnter’in başına geçmişti. Mavi-Beyazlılar hızla yeni teknik adam için arayışlara başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk aday Maurizzio Sarri. 62 yaşındaki teknik adamla görüşmelerin devam ettiği, tarafların şartlar üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.
Sarri’nin Lazio’nun başına geçmesi halinde, oyun planına uyum sağlaması zor görünen Muriç’in gönderilmesini isteyeceği iddia edildi. Bu sayede Fenerbahçe’nin eski golcüsünü kiralaması daha da kolaylaşacak.