Fenerbahçe transfer haberi: Muriç için Sarri bekleniyor

Lazio’da geçen sezon Vedat Muriç’in Fenerbahçe'den transfer edilmesini isteyen Simone Inzaghi, İnter’in başına geçmişti. Mavi-Beyazlılar hızla yeni teknik adam için arayışlara başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre ilk aday Maurizzio Sarri. 62 yaşındaki teknik adamla görüşmelerin devam ettiği, tarafların şartlar üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Sarri’nin Lazio’nun başına geçmesi halinde, oyun planına uyum sağlaması zor görünen Muriç’in gönderilmesini isteyeceği iddia edildi. Bu sayede Fenerbahçe’nin eski golcüsünü kiralaması daha da kolaylaşacak.