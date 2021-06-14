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Fenerbahçe transfer haberi: Michael Frey'in yeni takımı Standard Liege

Fenerbahçe'nin İsviçreli foveti Michael Frey Belçika ekiplerinden Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Michael Frey'in yeni takımı Standard Liege

Fenerbahçe 'de başkan Ali Koç'un basın mensupları ile düzenlediği toplantıda söylediği "15 milyon euronun üzerinde oyuncu satmayı planlıyoruz" açıklamasının ardından tüm gözler takımdan gönderilmesi beklenen isimlere çevrildi. Bu isimlerden birisi de son 2 sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Michael Frey'di. 

A Spor'da yer alan habere göre kanarya'nın 2018-2019 sezonunda İsviçre'nin Zürih takımından 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege ile anlaşma sağladı. 

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2019-2020 sezonunu Alman takımlarından Nürnberg'te geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon da Waals Beveren forması giyen Frey attığı gollerle dikkati üstünde topladı. 

Sarı lacivertliler olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Frey'in gelecek sezon Standard Liege'de forma giyeceği öğrenildi. 

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