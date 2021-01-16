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Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'in imza tarihi belli oldu!

Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanan Mesut Özil'in imza atacağı tarih belli oldu. Mesut Özil'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

16 Ocak 2021, Cumartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'in imza tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği yıldız oyuncu Mesut Özil'e kavuşuyor. Mesut'un Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlaması sonrası kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Mesut Özil, pazartesi günü Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mesut Özil'in pazartesi resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgide Arsenal'in önümüzdeki günlerde Yunan stoperi Sokratis Papastathopoulos ile de yollarını ayıracağı bilgisine yer verildi. Sokratis'in de adı Fenerbahçe ile anılmaktaydı. 

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