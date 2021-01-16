Fenerbahçe, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği yıldız oyuncu Mesut Özil'e kavuşuyor. Mesut'un Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlaması sonrası kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.





İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Mesut Özil, pazartesi günü Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mesut Özil'in pazartesi resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgide Arsenal'in önümüzdeki günlerde Yunan stoperi Sokratis Papastathopoulos ile de yollarını ayıracağı bilgisine yer verildi. Sokratis'in de adı Fenerbahçe ile anılmaktaydı.