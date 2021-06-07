Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezonun başında PAOK'tan kadrosuna kattığı ve Sarı-Lacivertlilerde gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Dimitris Pelkas için Fransız ekibi Olympique Lyon devrede. Rusya'dan Rubin Kazan'ın da ilgilendiği oyuncu için özellikle Lyon'un teklif artırması bekleniyor.

Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre Rubin Kazan, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif sunduktan sonra Lyon, kabul görmeyen bu teklifin üzerine 7.5 milyon Euro ile çıkmayı planlıyor.

Talep 10 milyon Euro

Lyon'un yapmayı planladığı teklifin de Fenerbahçe tarafından kabul görmesi beklenmiyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği aktarılmakta. PAOK da transferden %20'lik bir hak alacak.





Juninho'dan açıklama

Olympique Lyon Sportif Direktörü Juninho, OL TV'de hücum hattına bir isim aradıklarını belirtti. Memphis Depay'ın yerini doldurmak istediklerini aktaran Juninho, "Memphis'in yerini doldurmak için etkili, adam eksilten, hızlı bir oyuncu almalıyız. Çalışmalarımız sürüyor ama çok da kolay değil çünkü pahalı oyuncular" ifadelerini kullandı.



