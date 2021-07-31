Fenerbahçe transfer haberi: Lyon’dan Pelkas için teklif

Rubin Kazan, Bologna, Mönchengladbach... Fenerbahçe 'de Dimitris Pelkas’ın talipleri her geçen gün artıyor. Yunan yıldız için Fenerbahçe’nin kapısını çalan son takım Lyon oldu. Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho ve teknik direktör Peter Bosz’un Pelkas’ı takımda görmeyi çok istedikleri belirtildi. Başkan Aulas’ın da bu transfer için 7 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı belirtildi. Lyon, bu rakamla ilk teklifi yaptı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, bu rakamı düşünmeden geri çevirdi. Sarı- Lacivertliler, yapılan görüşmede net 10 milyon Euro talep etti, “Bu fiyatın altına olmaz” mesajını iletti.

‘Katkısı çok olur’

Teknik direktör Peter Bosz’un Pelkas konusundaki ısrarı nedeniyle Lyon’un, Fenerbahçe’nin istediği 10 milyon Euro’yu verebileceği kaydedildi. Bosz’un, sportif direktör Juninho’ya, “Pelkas çok yönlü ve yetenekli bir oyuncu. Transfer edersek bize katkısı büyük olur” dediği öğrenildi. Brezilyalı sportif direktörün önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek bir teklif daha yapması bekleniyor.