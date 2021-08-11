Fenerbahçe , bir transferde daha mutlu sona çok yaklaştı. Sol bek konusunda Sarı-Lacivertliler, 1 numaralı hedef olan Sead Kolasinac’a kavuşmak için artık gün sayıyor. Yönetimin, Boşnak yıldız ile yapılan görüşmeler sonrası senelik 1.8 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık ön anlaşmaya imza attığı kaydedildi. Fenerbahçe cephesi artık Londra’dan gelecek anlaşma haberini beklemeye başladı. Sead Kolasinac, Arsenal ile yürüttüğü görüşmelerin sonuna geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre bu hafta tarafların sözleşme feshi konusunda el sıkışmaları muhtemel. Bunun gerçekleşmesinin hemen ardından Sead Kolasinac’ın İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atacağı öğrenildi.

Hazır gelecek

29 yaşındaki yıldız, Arsenal’in sezon öncesi hazırlık çalışmalarının tamamında yer aldı. Kolasinac, 1 Ağustos’ta Chelsea ile oynanan maçta 71. dakikada oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu, pazar günü Tottenham ile oynanan mücadelede ise kadroda yer almasına rağmen oyuna girmedi. Fenerbahçe’ye tamamen hazır bir şekilde gelecek olan Kolasinac, Pereira’nın şans vermesi halinde ilk 11’de sahaya çıkacak kondisyona sahip.