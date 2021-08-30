Fenerbahçe 'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Sead Kolasinac’ın 1-2 gün içinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Arsenal ile bonservis problemini büyük oranda çözen başarılı sol bek, Fenerbahçe ile 3 yıllık kontrat üzerinden prensipte anlaşmıştı. Mesut Özil, eski takım arkadaşının transferinde kilit rol oynarken, işin resmiyete dökülmesi için ufak detayların kaldığı öğrenildi.

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28 yaşındaki Bosna Hersekli sol bek; bu sezon 2, geçen yıl ise toplam 27 karşılaşmada forma giydi.