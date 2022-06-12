Fenerbahçe 'nin tecrübeli stoperi Kim Min-jae, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Güney Koreli oyuncu için de en ciddi talipler İtalya'dan... Napoli, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflerken, son olarak da Milan talip oldu.





Milan'ın efsane savunmacısı ve şu anki sportif direktörü Paolo Maldini, UEFA Şampiyonlar Ligi için yıldız bir savunmacıyı almak istediğini belirtti. Serie A devinde Alessio Romagnoli'nin sözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Paolo Maldini'nin savunma hattına takviye için Kim'i istediği öğrenildi.