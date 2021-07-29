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Fenerbahçe transfer haberi: Jean-Kevin Augustin'de rakip Celtic

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Nantes'tan Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna katmak için İskoç ekibi Celtic ile rekabet halinde olduğu belirtildi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 10:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Jean-Kevin Augustin'de rakip Celtic

Adı daha önce de Fenerbahçe ile anılan Jean-Kevin Augustin için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Nantes’ın gözden çıkarttığı 24 yaşındaki forvetin yeni adresinin Fenerbahçe ya da Celtic olacağını yazdı.

Sarı-Lacivertliler’in Augustin için temaslarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Celtic’in ise golcüsü Edouard’ı sattıktan sonra yerini Augustin ile doldurmaya kararlı olduğu belirtildi. Her iki kulübün de Nantes ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

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