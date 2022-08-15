Juventus'tan Arthur Melo'yu transfer etmek isteyen Valencia, ekonomik anlamda elini güçlendirmek adına Maxi Gomez'in satışından önemli bir gelir sağlamayı planlıyor. Uruguaylı oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe , talebini 12 milyon Euro seviyelerine çeken Valencia karşısında ilk yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi yükseltti.





İşte yeni teklif

La Razon'un haberine göre Fenerbahçe, Maxi Gomez için bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk bir teklifi Valencia'ya sundu. Görüşmelerin ileri düzeyde devam ettiği ve bu teklif sonrası birkaç güç içinde ayrılığın gerçekleşebileceği ifade edildi.

Valencia sıcak bakıyor

İspanyol ekibi, Arthur Melo transferini şu an için ekonomik olarak karşılayabilecek durumda değil. Fakat kaynak arayışları kapsamında Maxi Gomez'den gelecek bonservisin yanı sıra Uruguaylı oyuncunun yıllık maliyetinden de kurtulma planı var.

Valencia, Celta Vigo'dan alırken ödediği 14 milyon Euro'nun altında da olsa Uruguaylı oyuncuyu satıp Türkiye'de yine Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor'un da gündemine gelen Keita Balde'yi bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.