Yeni sezonda Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi planlayan Fenerbahçe için transferde de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Jorge Jesus'un Sporting'den öğrencisi eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin de Sarı-Lacivertli takıma döneceği iddia edildi.





Portekiz basınından Correio de Manha'ya göre Islam Slimani, Fenerbahçe'ye dönebilir. Yine Portekiz basınından Record da Sporting'den ayrılacak olan Slimani için Al Hilal'in yanı sıra Fenerbahçe'nin devrede olduğunu belirtiyor.

Jorge Jesus döneminde zirve yapmıştı!

2013'te Cezayir ekibi Belouizdad'dan Sporting'e transfer olan Islam Slimani, 2015'te takımın başına geçen Jorge Jesus ile geçirdiği 2015-16 sezonunu 46 maçta 31 gol ile tamamlamıştı. Cezayirli oyuncu, bu performansı sonrası 31 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olmuştu.

Leicester dönemi iyi geçmeyen Islam Slimani, 2018-19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ve çıktığı toplam 25 maçta 5 gol atabilmişti. Daha sonra Leicester'dan Monaco'ya kiralanan ve Ocak 2021'de bedelsiz olarak bir başka Fransız ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Slimani, Ocak 2022'de ise yeniden Sporting kadrosuna katılmıştı. Fakat Ruben Amorim'in gözüne giremeyen 33 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.