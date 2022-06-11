Fenerbahçe , forvet transferinde Gabigol ve Mitrovic’e odaklanmışken, Fransa’dan önemli bir haber geldi. Lyon, 2017’de 53 milyon Euro’ya Arsenal’e sattığı golcüsü Alexandre Lacazette’i bedelsiz olarak yeniden kadrosuna kattı. Bu transferin hemen ardından beklendiği gibi Moussa Dembele satış listesine koyuldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre sözleşmesinde son senesine giren Dembele, yeni kontrat imzalamaya yanaşmıyor. Yıldız futbolcunun ilk planının, iyi bir teklif almaması halinde sezon sonuna kadar Lyon’da kalıp, sonrasında bedelsiz olarak ayrılmak. Ancak Fransız ekibi, takımın değeri en yüksek isimlerinden biri olan golcü oyuncuyu bedavaya kaptırmak istemiyor. Lyon bu nedenle piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan 25 yaşındaki forveti bu rakamın çok daha aşağısına satmaya hazır. Fransızlar’ın, Dembele transferi için Avrupa’dan birçok kulübe mesaj gönderdiği, Fenerbahçe’nin de bu takımlar arasında olduğu belirtildi.

Çok iyi sezon geçirdi

Eğer Moussa Dembele gelirse, gerçek anlamda bir fırsat transferi olacak. Henüz 25 yaşındaki Fransız forvet, geride kalan sezonda Ligue 1’de çıktığı 30 maçta 21 gol, 4 asistlik çok iyi bir performans sergiledi. Jorge Jesus’un onay vermesi halinde yönetim, başka takımlar devreye girmeden önce hemen harekete geçerek bu işi bitirmeye çalışacak.