Fenerbahçe transfer haberi: Georgios Masouras atağı

Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , yeni sezonun kadrosu adına da girişimlerde bulunuyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Olympiacos formasıyla kendilerine karşı yıldızlaşan Georgios Masouras'ın peşinde olduğu aktarıldı.

Trabzon da peşinde

SPORT FM'e konuşan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Masouras'a Türkiye'den yoğun bir ilgi olduğunu açıkladı. Trabzonspor 'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de kendisini istediğini ve özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı 2 gol, 1 asistlik performansının etken olduğunu belirtti.





Olympiacos'tan yüksek bonservis beklentisi

Fenerbahçe'nin bu transfer için 6-7 milyon euro düzeyinde bir bütçe ayırdığı belirtilse de Olympiacos, başarılı oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor. Sportime, Olympiacos'un millî bir oyuncuyu 10 milyon euro düzeyindeki bir teklifin altına satmayacağını aktarmakta.

Haftanın oyuncusu olmuştu

Georgios Masouras, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansla dikkatleri çekmişti. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiacos, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken Masouras; 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Yunan oyuncu, bu performansı sonucunda UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.