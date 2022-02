Fenerbahçe 'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Berke Özer'in durumu merak ediliyor. Genç kaleci ile Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği iddia edilmişti ki şimdi de Gent'in devreye girdiği belirtildi.

Voetbal Nieuws'un haberine göre Gent, yaz aylarında sözleşmesi bitecek Sinan Bolat ile yola devam etmeyi düşünmezken Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Berke Özer'in Fenerbahçe ile sözleşme uzatmasının beklenmediği de aktarılıyor.

Daha önce Belçika'da Westerlo forması altında sergilediği performansla dikkatleri çeken Berke Özer için geçtiğimiz yıl Genk'in 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve şimdilerde de Anderlecht'in kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.