Fenerbahçe transfer haberi: Gabriel Suazo hamlesi

Fenerbahçe , sol bek transferi adına yürütülen çalışmalar sonucunda Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertlilerin Colo Colo'dan Gabriel Suazo için de girişimlerde bulunduğu açıklandı.





Şilili sol bekin menajeri Alan Silberman, Fenerbahçe'nin ilgisine ilişkin Al Aire Libre PM'e açıklamalarda bulundu. Alioski transferinin öncesine denk gelen süreçte Suazo için görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

Yaptığı açıklamada Silberman, "Fenerbahçe'nin ilgisi var. Birkaç görüşmemiz oldu ancak somut bir teklif yok. Görüş alışverişinde bulunduk. İlginin ciddi olduğunu söyleyebilirim. Ne olacağını görmek için önümüzdeki birkaç günü bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.