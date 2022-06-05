Fenerbahçe , gelecek sezon mutlaka bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda listede pek çok isim yer alıyor. Son olarak gündeme gelen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin, kulüpten ayrılma ihtimali hayli yüksek. Listedeki bir diğer isim ise İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Wout Weghorst. Son olarak da gündeme Didier Lamkel Ze geldi. Fransa'da Metz'de oynayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, kanatların yanında ileri uçta da görev yapabiliyor.





Fransızlar'dan yeni iddia

Fransız basını, Kamerunlu futbolcu ile Kanarya'nın ilgilendiğini yazdı. Fakat son kararı ise yeni teknik direktör Jorge Jesus verecek. Portekizli teknik adam, bu bölge için ince eleyip, sık dokurken yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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