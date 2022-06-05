Fenerbahçe transfer haberi: Forvette son adaylar Dembele, Weghorst ve Lamkel Ze!
Golcü transferinde Gabigol, Belotti gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe'nin listesinde şu anda Moussa Dembele, Wout Weghorst ve Didier Lamkel Ze de yer alıyor. Son kararı verecek olan Jorge Jesus ise adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe , gelecek sezon mutlaka bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda listede pek çok isim yer alıyor. Son olarak gündeme gelen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin, kulüpten ayrılma ihtimali hayli yüksek. Listedeki bir diğer isim ise İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Wout Weghorst. Son olarak da gündeme Didier Lamkel Ze geldi. Fransa'da Metz'de oynayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, kanatların yanında ileri uçta da görev yapabiliyor.
Fransızlar'dan yeni iddia
Fransız basını, Kamerunlu futbolcu ile Kanarya'nın ilgilendiğini yazdı. Fakat son kararı ise yeni teknik direktör Jorge Jesus verecek. Portekizli teknik adam, bu bölge için ince eleyip, sık dokurken yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.