Fenerbahçe transfer haberi: Forvette hedef Vangelis Pavlidis

Fenerbahçe 'de golcü arayışları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gündeme getirdiği şekilde bir santrfor takviyesi yapabilecek olan Fenerbahçe'nin son olarak AZ Alkmaar'dan Vangelis Pavlidis için devrede olduğu belirtildi.





İtalyan basınından Cronache di Salerno'nun haberine göre Salernitana, AZ Alkmaar'ın golcüsü için 8 milyon artı bonuslar şeklinde bir teklifte bulundu. Fakat Pavlidis transferinde başka rakiplerin de bulunduğu aktarıldı.

Habere göre Ajax, Fenerbahçe ve Lecce de Pavlidis'in transferi adına girişimlerde bulunuyorlar.

23 yaşındaki Yunan golcü, geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Willem II'den AZ Alkmaar'a transfer olmuştu. Alkmaar ile ilk sezonunda toplam 51 maça çıkan Pavlidis; 25 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.