Fenerbahçe transfer haberi: Forvete Jean-Kevin Augustin önerisi

Edin Dzeko, Roma’da kalma kararı aldı; Vedat Muriç konusunda bir gelişme yaşanmadı. Yönetim, alternatif forvet adayları belirlemek için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler’e Fransa’dan golcü önerisi geldi. Nantes’ta forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Jean-Kevin Augustin, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe ’ye teklif edildi. 24 yaşındaki futbolcunun durumu için araştırmalar başladı.

Soru işaretleri var ama...

Nantes, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Augustin’i uygun bir bedelle bırakmaya hazır olsa da Fransız futbolcunun geçen sezon sadece 3 maçta oynaması, Fenerbahçe açısından ciddi bir soru işareti. Ancak oyuncunun düşük maliyeti, yaşının henüz 24 olması, kariyerinde ciddi bir sakatlık yaşamaması; Augustin’in fırsat transferi olmasını sağlayabilir.

Potansiyeli büyüktü

Jean-Kevin Augustin, PSG altyapısından yetişti. Fransa Milli Takımı’nın gelecekteki en önemli forvetlerinden biri olacağı konuşuluyordu. 2017’de Leipzig, 16 milyon Euro’ya Augustin’i kadrosuna kattı. Fransız oyuncu burada 67 maçta 20 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Daha sonra Monaco’ya ardından Leeds United’a kiralandı. Yıldız adayı gözüyle bakılan Augustin bir türlü potansiyelinin yanına yaklaşamadı.

Augustin’in Fransa Milli Takımı’nın yeni forvetlerinden olması bekleniyordu. Golcü oyuncu, U19 Milli Takımı’nda 13 maçta 13 gol, U20 Milli Takımı’nda 6 maçta 5 gol, U21’de ise 9 karşılaşmada 6 gol attı. Ancak Augustin sonrasında bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.