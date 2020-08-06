Son dakika transfer haberi... Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov’a resmi teklif yaptı. Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.

30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.