Fenerbahçe transfer haberi: Fabrizio Angileri temasları sürüyor

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi kadro listesini belirleyip sunmuş olsa da transfer çalışmaları bitmiş değil. Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de sol kanat için River Plate'ten Fabrizio Angileri'nin ismi gündemde.

Todofichajes'in haberine göre Avrupa'da transfer dönemi açıkken Getafe'nin 5.8 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği Angileri için bu teklif reddedilirken Fenerbahçe'nin de 6 milyon Euro seviyelerindeki teklifi River Plate tarafından kabul görmedi. River Plate, bu teklifleri beklentilerin altında görse de Angileri'nin sözleşmesi nedeniyle oyuncuyu kaybetme riski taşıyorlar.





Bedava gidebilir

Todofichajes'e göre Angileri'nin River ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek ve oyuncuyla sözleşme imzalanmazsa bedava ayrılma riski bulunuyor. Getafe'den yeni bir teklif almak kapanan transfer dönemi nedeniyle mümkün değilken Fenerbahçe'nin 8 Eylül'e kadar olan süreçte yeni bir teklif yapabileceği belirtiliyor.

İddiaya göre Fenerbahçe, 8 Eylül'e kadar River Plate ile bir kez daha masaya oturmayı planlıyor. 7 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle transferin bitebileceği ifade edilmekte.

2019'da Godoy Cruz'dan River Plate'e transfer olan 27 yaşındaki sol bek, bu sezon 25 maçta takımına 3 gol, 8 asistlik hücum katkısı sağladı.