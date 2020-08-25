Fenerbahçe transfer haberi! Erol Bulut, Marcel Tisserand'ı istiyor!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Erol Bulut’un çok istediği Marcel Tisserand konusunda müjdeli haber yakın. Alman basını, Wolfsburg’un Sochaux’tan Lacroix’yi bitirmek üzere olduğunu, bu transfer sonrası Tisserand’ın gidişine onay vereceğini yazdı.

25 Ağustos 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi! Erol Bulut, Marcel Tisserand'ı istiyor!

Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor. Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut’un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg’a kiralama teklifini iletmişti. Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand’ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.

Lacroix’nin imzası bekleniyor

Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanlar’ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.


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