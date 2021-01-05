Fenerbahçe, bir süredir transfer gündeminde yer alan FCSB forması giyen Denis Man için temaslarını sürdürüyor. ProSport Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da Man'ı kadrosunda görmek istediğini aktarıyor.

ProSport tarafından yapılan ankette 2020 yılının en iyi Rumen futbolcusu seçilen Dennis Man için Fiorentina'nın da devrede olduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı aktarılırken ikinci aday olarak da Fenerbahçe gösteriliyor. Bu sezon FCSB forması altında ligde 14 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu; toplamda ise bu sezon 16 maçta 15 gol, 7 asist yapmış durumda.

Oyuncuyla İtalya Serie A ekiplerinden Milan da ilgilenirken Fiorentina'nın görüşmeler yürüttüğü ve Man'ı 15 milyon Euro'nun altında bir ücretle bırakmak istemeyen Gigi Becali ile pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe ise Rumen oyuncuyu uzun süredir takip etmekteydi. Dennis Man'ın transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, şimdi Erol Bulut'un talebi ile atağa geçmiş durumda çünkü oyuncunun devre arasında FCSB'den ayrılması bekleniyor.







