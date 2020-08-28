Fenerbahçe’nin forvet adaylarından biri de Eran Zahavi. 33 yaşındaki futbolcu, Guangzhou R&F ile olan sözleşmesini fesh etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin, İsrailli yıldız ile temas kurduğu ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilmişti. Kanarya’nın, Zahavi bonservisini eline alınca resmi teklif yapacağı kaydedilmişti. Golcü futbolcu, hakkındaki iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde Fenerbahçe’yi Instagram’dan takip etmeye başladı.

Eran Zahavi’nin bu hareketi Sarı- Lacivertliler arasında heyecan yarattı. Taraftarlar, İsralli yıldıza ‘Come to Fenerbahçe’ mesajları yağdırmaya başladı. Çin’de müthiş bir performans sergileyen Zahavi, Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 103 gol atıp, 31 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun maç başına gol katkısı 1.14 oldu.



