Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko teklifi açıklandı!

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin gündemine gelen Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, takımda kalmaya karar vermişti. İlgilenen ekipler arasında tek somut teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ifade edildi.

Il Messaggero'nun haberine göre yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Edin Dzeko için bir teklifte bulundu fakat bu teklif reddedildi. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış olmasına ve yüksek maaş ücretine rağmen transfer piyasasında Dzeko ayarında bir golcü bulmanın zor olduğu fikri ortaya çıktı.





35 yaşındaki yıldız golcü de yeni sezonda Roma forması giyeceğini açıklamıştı. Edin Dzeko, 2016'da 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den transfer olduğu Roma'da altıncı sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

Bugüne kadar Roma forması altında 260 maça çıkan Edin Dzeko; 119 gol, 55 asistlik skor katkısı sağladı.