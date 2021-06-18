Fenerbahçe transfer haberi: Dzeko için yönetim harekete geçti

Yabancı golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de Edin Dzeko sesleri yükseliyor. Jose Mourinho'nun Roma'nın başına geçmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Boşnak forvetin menajeri aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi.

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Yönetimin hemen Edin Dzeko ile temasa geçtiği resmi teklif yaptığı belirlendi. Birçok kulüple görüşen 35 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

YENİ HOCA DA ONAYLARSA

Ancak Sarı-Lacivertliler transferi bitirmek için yeni teknik direktörü bekliyor. Eğer yeni sezonda takımın başında olacak isim de Dzeko'ya onay verirse transfer gerçekleşecek.

BEDELSİZ OLARAK AYRILACAK

Geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Boşnak yıldız bir süredir Türkiye'de tatilde. Roma'nın 1 yıl daha sözleşmesi olan Dzeko'yu bedelsiz olarak bırakacağı belirtildi. (Takvim)