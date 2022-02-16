Fenerbahçe transfer haberi: Diego Rossi, Flamengo yolunda!

Fenerbahçe 'nin sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, şu ana kadar sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmediği Uruguaylı oyuncu için Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Flamengo devreye girdi.

Globo Esporte'nin haberine göre Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi. Brezilya ekibi, Benfica'dan Everton'ın transferi konusunda olumsuz yanıt alınca ibre Diego Rossi'ye döndü.





Görüşmelerde aşama kaydedildi

Flamengo'nun Diego Rossi transferi için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Rossi'nin Kia Joorabchian ve Giuliano Bertolucci ikilisi tarafından Flamengo'ya önerildiği ve özellikle MLS'in en önemli oyuncularından biri olarak anılmasından kaynaklı transfer için girişimlerin başladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Diego Rossi'nin Sarı-Lacivertliler'de kalması beklenmiyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu; 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.