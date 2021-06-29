Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti, Genoa yolcusu

Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezonun başında Roma'dan kadrosuna kattığı fakat sakatlık problemi nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Diego Perotti, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda yeniden formasını giymeye sıcak baktığı eski takımı Genoa, transfer adına Fenerbahçe ile temaslara başladı.

Sky Sport'un haberine göre Genoa, aracıların temaslarıyla transfer görüşmelerine başladı. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Perotti, "İtalya her zaman kalbimde. Genoa neden olmasın? Oğlum orada doğdu, dönmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.





Diego Perotti, 2014'te 350 bin Euro karşılığında Sevilla'dan Genoa'ya transfer olmuş 2016'da ise 9 milyon Euro karşılığında Roma'nın yolunu tutmuştu. Geride bıraktığımız sezonun başında ise Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sakatlık problemi nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilse de 3 gol atmayı başarmıştı.







