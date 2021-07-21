Fenerbahçe transfer haberi: Boupendza savaşı

Fenerbahçe ’de Aaron Boupendza defteri yeniden açıldı. Sarı- Lacivertliler’in golcü oyuncu için Hatayspor ile yeniden pazarlıklara başladığı kaydedildi. Gabon Media Time’da yer alan habere göre Kanarya, 24 yaşındaki futbolcuya talip olan çok sayıdaki kulüpten yalnızca biri! Boupendza için İtalyan ekipleri Fiorentina ve Atalanta ile Premier Lig’den Watford’un da devrede olduğu belirtildi. Ayrıca Fransız ekibi Lyon ile İskoçya’dan Celtic’in de oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.





Değeri yüzde 2 bin arttı

Haberde, Boupendza’nın Hatayspor’da geçen sezon 22 golle Süper Lig ’in gol kralı olduğu ve müthiş çıkışı sonrası Transfermarkt’taki piyasa değerinin yüzde 2 binarttığına dikkat çekildi. Gabonlu yıldızın, kariyerinin en önemli kararlarından birini vereceğini ve bu nedenle seçimini yapmadan önce iyice düşünmek istediği belirtildi.

Ocakta anlaşmıştı

Fenerbahçe, Hatayspor’a paranın yanı sıra geniş bir oyuncu havuzundan iki ismi takasta teklif ederek işi bitirmeye çalışacak. Geçen ocak ayındaki transfer döneminde Boupendza, Fenerbahçe ile; Hatayspor ise Rus ekibi Rubin Kazan ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler ile Hatay el sıkışamadı, golcü oyuncu ise Rubin’e gitmek istemedi ve böylece takımında kaldı. Boupendza’nın bu transfer döneminde Hatayspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.