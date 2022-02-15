Fenerbahçe 'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Berke Özer'in durumu merak ediliyor. Berke için 2019-21 yılları arasında Westerlo forması giydiği Belçika'da da harekete geçilmiş durumda.

Voetbal Nieuws, Anderlecht'in bunu bir fırsat transferi olarak gündeminde tuttuğu belirtiliyor. Çünkü Anderlecht'in başarılı kalecisi Hendrik Van Crombrugge, son dönemde olduğu gibi yine önemli ekiplerin gündeminde yer alıyor. Onun ayrılık ihtimaline karşılık Berke Özer'in gündemde olduğu aktarılmakta.

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Berke'nin Westerlo formasıyla harika bir performans sergilediğini ve o dönemde 1B Pro Lig'in en iyi kalecisi olduğu ifade ediliyor.

6 milyon Euro'ya satılmadı

Nitekim Berke'nin Westerlo'da sergilediği performansın birçok Hollanda ekibi ve özellikle Genk tarafından takdir edildiği belirtilmekte. Nitekim Genk'in geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Berke için 6 milyon Euro'luk bir transfer teklifi sunduğu fakat bunun reddedildiği aktarılmakta.

Yeşil ışık yakmıştı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı sonunda Het Laatste Nieuws'e konuşan Berke Özer, "Avrupa'da oynamak istiyorum ve artık kiralık olarak değil. Avrupa anlayışını, kültürünü deneyimledim ve bunu bir adım daha ileri götürmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Anderlecht'in muazzam özelliklere sahip olduğu belirtilen Berke Özer'i kadrosuna katmak isteyeceği ve bu sefer 6 milyon Euro düzeyinde bir bonservise de mal olmayacağı belirtilirken genç kaleciye İngiltere, İspanya, Hollanda ve Türkiye'den de Galatasaray 'ın ilgi gösterdiği aktarılıyor.