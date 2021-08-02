Fenerbahçe transfer haberi! Attila Szalai için dev teklif!

Fenerbahçe ’nin başarılı stoperi Attila Szalai’yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga’nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.

Merih'ten sonra Szalai'ye döndüler

Alman Sky Sports’un haberine göre sarı-siyahlılar, savunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus’un 40 milyon Euro’luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.





Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk teklif

Sky Sports’un Türk medyasına dayandırdığı haberde, Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtildi. Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

2 milyon Euro'ya geldi değerini 10'a katladı

Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı. Haberde Szalai’nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro’ya transfer edildiği hatırlatıldı. Ayrıca Szalai’nin, EURO 2020’de Almanya’yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.