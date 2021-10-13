Fenerbahçe 'nin Macar stoperi Attila Szalai, gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Szalai için İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Sevilla'nın devrede oldukları ifade ediliyor.

Kounde'nin yerine aday

Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, takımdan ayrılması beklenen Jules Kounde'nin yerine Attila Szalai'yi düşünüyor. Geçtiğimiz yaz Chelsea'ye transferi sonuçlanmayan Kounde'nin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Kounde'nin gidişi durumudna Lille'den Sven Botman ile ilgilenen Sevilla, Fenerbahçe'den ise Attila Szalai'nin ismini öne çıkarmış durumda.

Haberde Attila Szalai ile bir başka İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği aktarılmakta.