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Fenerbahçe transfer haberi: Atletico Madrid Szalai'yi izliyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Avrupa devlerinin takibinde... İspanya basını, Atletico Madrid'in de bu takımlardan birisi olduğunu yazdı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Atletico Madrid Szalai'yi izliyor

El Mundo Deportivo Gazetesi’nden Javier Gomara, La Liga şampiyonu Atletico Madrid’in EURO 2020’de Attila Szalai’yi takip ettiğini yazdı. Gomara, Sevilla, Leicester ve West Ham’ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcunun, Szoboszlai’nin sakatlığı sonrası turnuvada Macaristan’ın en dikkat çekecek ismi haline geldiğini belirtti. Haberde, Atletico Madrid’in gözlemcilerinin turnuva boyunca Szalai’yi takip ederek detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi.


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