El Mundo Deportivo Gazetesi’nden Javier Gomara, La Liga şampiyonu Atletico Madrid’in EURO 2020’de Attila Szalai’yi takip ettiğini yazdı. Gomara, Sevilla, Leicester ve West Ham’ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcunun, Szoboszlai’nin sakatlığı sonrası turnuvada Macaristan’ın en dikkat çekecek ismi haline geldiğini belirtti. Haberde, Atletico Madrid’in gözlemcilerinin turnuva boyunca Szalai’yi takip ederek detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi.







