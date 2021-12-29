Ukrayna ekibi Zorya Lugansk ile olan kiralık sözleşmesi biten Allahyar Sayyadmanesh, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe 'ye döndü. Ukrayna'da sergilediği performans sonrası İranlı oyuncunun talipleri artmış durumda.

Son olarak Anderlecht-Online'ın Voetbal Belgie'ye dayandırdığı habere göre Anderlecht, Allahyar'ı kadrosuna katmak istiyor. Allahyar Sayyadmanesh'in resmi anlamda kiralık sözleşmesi bu hafta içerisinde sona erecek.

Daha önce ara transfer dönemindeki durumuna ilişkin FootBoom'a açıklamalarda bulunan Allahyar, "Kiralık sözleşmem sona erdi ve kontratımın bulunduğu Fenerbahçe'ye dönüyorum. Kiralama süresi bitti ve bu yüzden elimde olan bir şey değil. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz. Tüm seçenekleri değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.