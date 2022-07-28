Şampiyonlar Ligi eleme turunda Dinamo Kiev'e boyun eğen Fenerbahçe 'de golcü sıkıntısı çok açık şekilde görüldü. İki maçta sarı lacivertliler penaltı dahil birçok pozisyona girerken bunları değerlendiremedi.

Forvet oyuncularından katkı gelmedi

Kadıköy'deki maçta forvet oyuncuları Enner Valencia, Diego Rossi, Joshua King ve Serdar Dursun birçok fırsatı harcadı. Hatta Valencia penaltı kaçırdı. Fenerbahçe'nin iki maçta ağlara gönderdiği tek gol savunma oyuncusu Attila Szalai'den geldi.

Golcüde bir ayak tamam

Son yıllarda takımı taşıyacak bir golcü bulmakta zorlanan sarı lacivertliler Cagliari'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro transferini bitirdi. Geçen sezon Serie A'da 37 maça çıkan futbolcu 13 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Valencia ve Serdar Dursun'un önüne geçecek santrafor

Özellike son 4 yılda takımı taşıyacak golcü bulmakta zorlanan sarı lacivertliler yeni sezona bu eksikliği kapatarak girmek istiyor. Sezon başında Alexander Sörloth için girişimler yapılsa da Leipzig'in tutumundan dolayı rota başka futbolculara çevrildi. Enner Valencia ve Serdar Dursun'un önünde bir golcüyü transfer etmek için düğmeye basıldı.

Ali Koç bizzat ilgileniyor: Belotti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat ilgilendiği golcü operasyonunda iki aday bulunuyor. Bunlardan birincisi Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti. İtalyan futbolcu, memleketi dışına çıkmaya sıcak bakmıyor. Ancak şu ana kadar istediği teklifi alamadı ve kulüpsüz durumda. Sarı lacivertliler oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba harcıyor. İtalyan oyuncu geçen sezon Seria A'da sakatlıkları nedeniyle 22 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asist yaptı.

Alassane Plea favori

Sarı lacivertlilerin diğer golcü adayı ise Alassane Plea. Fransız futbolcu için kulübü Borussia Mönchengladbach ile görüşmeler devam ediyor. 1 yıl daha kulübüyle sözleşmesi bulunan Plea'ya Fenerbahçe'nin dışında Fransa ve İngiltere'den de talipler bulunuyor. Plea geçen sezon Bundesliga'da 33 karşılaşmada forma giyerken 10 gol 8 asistle oynadı. Plea'nın oyun sitili açısından yeni tranfer Joao Pedro ile daha uyumlu olacağı düşünülüyor. Bu yüzden sarı lacivertlilerin listesinde Belotti'nin üstünde yer alıyor.

Kaynak: Ajansspor