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Fenerbahçe transfer haberi: Alexandre Penetra iddiası

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Famalicao'dan Alexandre Penetra ile ilgilendiği iddia edildi.

22 Haziran 2022, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Alexandre Penetra iddiası

Fenerbahçe 'de yeni sezon transfer çalışmaları sürerken Portekiz'den iddialar da gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Famalicao'dan Alexandre Penetra ile ilgilendiği belirtiliyor. 

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A BOLA'nın haberine göre Jorge Jesus'un beğendiği stoper için Fenerbahçe devreye girmiş durumda. Bu sezon Famalicao forması altında dikkatleri çeken 20 yaşındaki oyuncu, Portekiz 21 Yaş Altı Millî Takımı kadrosunda da kendine yer bulmaya başladı. 

Famalicao'nun Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Penetra'nın bonservisini 3 milyon euro olarak belirlediği aktarılmakta. 

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