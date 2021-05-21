Fenerbahçe transfer haberi: Aleksandar Mitrovic harekatı

Süper Lig'de geride kalan sezonda forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü transferi adına girişimlere başladı. Sarı-Lacivertliler'in Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ile ilgilendikleri iddia edildi.

Sırbistan basınından Novosti'nin haberine göre Fenerbahçe, Fulham'dan ayrılması beklenen Aleksandar Mitrovic ile ilgilenen ekipler arasında. Fulham'ın Premier Lig'den düşmesi sonucunda Fenerbahçe'nin yanı sıra Jose Mourinho yönetimindeki Roma ve Fulham gibi bir başka Londra ekibi West Ham'ın da devrede oldukları aktarılıyor.

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Roma'nın kısa süre içerisinde Fulham'a teklifini ileteceği belirtiliyor. Fakat bu süreçte Fenerbahçe ve West Ham'ın da temas halinde oldukları aktarılmakta.

2015'te Anderlecht'ten 18.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Newcastle'a transfer olan Mitrovic, 2018'de 24.7 milyon Euro'luk bonservisle Fulham'a gelmiş ve ilk sezonunda takımına büyük katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki golcü, bu sezon ise Fulham formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı yapabildi.

Sırbistan Milli Takımı'nın golcüsü konumundaki Mitrovic, milli takım forması altında çıktığı 64 maçta 41 gol atmayı başardı.