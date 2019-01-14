Fenerbahçe'de transferde şov haftası! Ali Koç'un transfer müjdelerini bekleniyor! Sarı-Lacivertli taraftarlar nefeslerini tuttu, başkan Ali Koç’un yarın akşam ‘Camiaya Sesleniş’ programında vereceği transfer müjdelerini bekliyor. Comolli ve transferle ilgilenen yöneticiler, listedeki oyunculardan en az ikisinin işini, bu programa kadar bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Serdar Aziz için geri sayım

Galatasaray’ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz’le, Fenerbahçe ciddi biçimde ilgileniyor. Tecrübeli savunmacıyı kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, sabırsızlıkla müjdeli haberi bekliyor. Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği Serdar transferinde Sarı-Lacivertliler, 2.4 milyon Euro’luk teklifine yanıt verilmesi için geri sayıma geçti. ​Sarı-Kırmızılılar’ın, bu hafta içerisinde Fenerbahçe’nin teklifine cevap vereceği öğrenildi. Kanarya, Serdar ile ise her konuda anlaşmaya vardı.

Ersun Yanal'ın gözdesi Moses

Chelsea’nin yıldızı için yapılan girişimler, taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı’yı kiralamak için yoğun mesai harcıyor. Comolli, görüşme üstüne görüşme yapıyor. Moses, Ersun Yanal’ın gözdesi. Oyun planında beklere büyük önem veren Yanal, Conte döneminde Chelsea’nin sağ kanadına ambargo koyan 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. İngiliz ekibi, oyuncusunu kiralamaya hazır. Comolli, Moses’i bir an önce ikna edip, başkanın yarınki programda müjdeyi vermesi için çalışıyor.

Marko Rog teklif edildi

Hırvat oyuncu, menacerlerin önerisiyle Sarı- Lacivertliler’in gündemine girdi. Napoli forması giyen Marko Rog, kiralık listesinde bulunuyor. Basketbolu bıraktıktan sonra futbolcu menacerliğine başlayan Mirsad Türkcan, Rog’un temsilcilerinden biri. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye teklif edildi. Alman ekibi Schalke’nin de Hırvat yıldız için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Önceliği Tolgay’a veren Sarı-Lacivertliler, bu transferin uzaması halinde rotayı Rog’a çevirebilir.

Tolgay gemileri yaktı

Orta saha için 1 numaralı aday olan gurbetçi futbolcu ile el sıkışıldı. Ancak Beşiktaş ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamadı. Siyah-Beyazlılar, 4 milyon Euro’nun yanı sıra Şener Özbayraklı’yı istiyor. Fenerbahçe cephesi Şener’i vermeye razı olsa da 2 milyon Euro’dan fazla ödemeye sıcak bakmıyor. Tolgay da bir an önce transferinin bitmesi için gemileri yaktı. Başarılı orta saha oyuncusu yönetime, “İşi daha fazla uzatmayın” mesajı gönderdi. Kadro dışı olan Tolgay, bireysel çalışmalarla Fenerbahçe’ye hazırlanıyor.

Elis sabırsızlanıyor

Adı Fenerbahçe ile anılan Alberth Elis, bir an önce müjdeli haberin gelmesini bekliyor. ABD Ligi’nde Houston forması giyen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran Elis, Sarı-Lacivertliler ile anlaştı. Ancak Houston’ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. 22 yaşındaki Honduras’lı futbolcu, tarafların bir an önce anlaşmasını umuyor. Fenerbahçeli taraftarların, sosyal medya paylaşımlarına binlerce mesaj yağdırması da Alberth Elis’i fazlasıyla heyecanlandırdı.

Tolga Ciğerci gönderiliyor

Sezon başında sakat olmasına rağmen transfer edilen Tolga Ciğerci, bir türlü iyileşemedi. Koşulara başlasa da takıma katılamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga’nın ne zaman salahara döneceği belirsiz. Bu nedenle Ersun Yanal, 26 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istedi. Tolga’nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi her an fesh edilebilir.

Stefan Johansen sürprizi!

Ara transferde savunmasını Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı alarak güçlendiren Fenerbahçe’nin orta saha için sürpriz bir ismi listesine aldığı ortaya çıktı. İngiliz basını, Sarı-Lacivertliler’in Premier Lig ekibi Fulham’da forma giyen Norveçli Stefan Johansen’i kadrosuna katmak için düğmeye bastığını iddia etti. (Star)























































































































