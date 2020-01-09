Son dakika 9 Ocak Perşembe Fenerbahçe tranfser haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Falette, transferini noktalayan Fenerbahçe'de gözler diğer transferlere çevrildi. Fenerbahçe'de gözler sol bek, kanat ve forvet transferleri için kolları sıvadı. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Sarı-Lacivertli takımda yaşanan son transfer gelişmeleri ve son dakika transfer haberleri bu haberde...

FENERBAHÇE'NİN RODRIGUEZ İNADI

Kırmızı-Siyahlılar, Rodriguez’i göndermeye hazır olduğunu ancak oyuncuyu kiralık vermeyeceğini Fenerbahçe’ye iletmişti. İtalyan basını ise Napoli ve Warford’un da talip olduğu 27 yaşındaki futbolcunun bedelinin 10 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Sarı- Lacivertliler’in bu rakamı ödemesi imkansız. Ancak Kanarya, kiralama konusunda ısrarcı. Comolli, Rodriguez ve oyuncunun menaceriyle görüşüp, “Geliriz” yanıtını aldı. Fenerbahçe, bunu avantaja çevirip başarılı oyuncuyu kiralamak için sonuna kadar çabalayacak.

FENERBAHÇE'DEN İLK BOMBA! SIMON FALETTE...

Zirve yarışındaki takımlar bombaları patlatırken, Fenerbahçe transfer konusunda sessiz kalmıştı. Sarı- Lacivertliler, birçok isimle temasa geçti , oyuncularla ilgili detaylı değerlendirmeler ya pıldı. Ve Ka narya ilk imza için kolları sıvadı: Simone Falette... Başarılı oyuncu, Frankfurt’tan Köln’e gitmeye hazırlanırken Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle her şey değişti.

Kampa katılacak

Falette, tercihini Sarı-Lacivertliler’den ya na kullanmak istediğini Frankfurt’a bildirdi. Bunun üzerine Damien Comolli ile Alman ekibi arasında pazarlıklar başladı. Görüşmeler mutlu sonla noktalandı . Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Frankfurt ile el sıkıştı. Falette, dün sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için İstanbul’a geldi. Başarılı oyuncu, muayeneden sonra Fenerbahçe’nin Belek Kampı’na katılacak.

1 maçta oynadı

Simon Falette, 2017’ye kadar Fransa’da çeşitli kulüplerin fo rmasını giydi. Frankfurt, 16 Ağustos 2017’d e 2.7 milyon Euro karşılığında Gineli futbolcuyu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki savunmacı, ilk sezonunda 29 resmi maçta görev yaptı. Falette, geçen sezon ile bu sezonun ilk yarısında ise rekabette Abraham, N’Dicka ve Hinteregger’in gerisinde kaldı. Sezonun ilk bölümünde sadece 1 maçta 90 dakika süre aldı. Fransız asıllı Gineli futbolcu hem stoperde hem de sol bekte görev yapıyor.

Socrates Almanya’nın yazarı Fatih Demireli, Falette’i FANATİK için yorumladı:

Mücadeleci ama tekniği zayıf

İyi tarafından başlayayım mı? Simon Falette’in, Fenerbahçe tarihine oyunculuk açısından nasıl bir etki yapacağını henüz kestirememekle birlikte, kişisel açıdan iyi izler bırakacağından eminim. Ayrıldığı Eintracht Frankfurt’ta takım içerisinde en sevilen futbolcu oldu, kaldığı sürede. Birleştirici tavrı, yerine oynayan arkadaşlarını destekler tavrı ve hızlı bir şekilde Almanca öğrenmesi çok etkili oldu. Bunlar önemli faktörler olsa da Fenerbahçe’ye gönül verenlerin aslında “Falette’in nasıl bir insan değil, nasıl bir oyuncu olduğunu merak ediyoruz” dediğini duyar gibiyim. Cevabı biraz karışık...

Dar alanda iyi

Simon Falette, Fenerbahçe’nin mevcut açıklarını kapatacak bir oyuncu değil. Mücadele gücü yüksek, hava toplarında etkili bir oyuncu ama teknik özelliklerinin sınırlı olması sebebiyle topla arası yok ve aynı zamanda bireysel hatalara da yatkın bir oyuncu. Savunma ağırlıklı bir takımda etkili olur, dar alanda mücadele gücünü kullanır ama Fenerbahçe gibi oyunu rakip sahaya yıkan bir takımda risk faktörü olur. Bu yüzden Falette’in Fenerbahçe’ye ne kadar katkı vereceği konusunda şüphelerim var. Umarım yanılırım.

MEHMET EKİCİ SÜRPRİZİ

Lisansı çıkarılmadığı için ilk yarıda takımdan ayrı olan tecrübeli futbolcu ikinci yarıda bunu telafi etmek istiyor. Bu nedenle çalışmalardaki en hırslı isim olarak göze çarpıyor.

Zajc’ın sakatlığı ve Kruse’nin formsuzluğu düşünüldüğünde Ekici forvet arkası için önemli bir alternatif haline gelmiş durumda. Sezonu kapatan Sadık’ın lisansı iptal edilip bu hak Mehmet Ekici için kullanılacak. (Skorer)

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI!

Galatasaray'da Christian Luyindama’nın sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısı öncesinde stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Simon Kjaer için görüşmelere başladı.

TRT Spor’un haberine göre; Galatasaraylı yöneticilerin Simon Kjaer’in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürüldü. Sevilla’nın, İtalyan ekibi Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer, İtalya’da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı almıştı.

Galatasaray dışında Sampdoria’nın da istediği ve resmen “teklif yaptık” açıklamasında bulunduğu Danimarkalı futbolcunun geleceği ve hangi takıma gideceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. Sampdoria Sportif Direktörü Osti, basın mensuplarının Kjaer ile ilgili sordukları soruya yanıt verdi. Osti, Kjaer ile ilgilendilerini doğruladı ve “Önemli bir oyuncu. Kariyeri ve yetenekleri ortada. Onu takımımızda görmek istiyoruz. Umarım teklifimizi kabuz eder” ifadelerini kullandı.

Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe, Falette’yle anlaşma sağladı. İddialara göre Galatasaray’ın Simon Kjaer için girişimde bulunmasının ardından Sarı-Lacivertliler, Falette’ye yöneldi. Bilindiği üzere Christian Luyindama’nın sakatlığı sonrasında Sarı-Kırmızılılar için bu bölgede sıkıntı doğmuştu. Marcao’nun inişli çıkışlı grafiği ve Ahmet Çalık’ın maç eksiği sebebiyle yönetim mutlaka bir stoper takviyesi üzerinde duruyordu. Simon Kjaer, Galatasaray’ın teklifini kabul ederse Fenerbahçeliler’in nasıl bir tepki göstereceği ise merak ediliyor.