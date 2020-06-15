Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Juan Jesus...

Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe bombayı patlattı. Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen sarı-lacivertiller taraftarını üzdü. Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer harekatına başlamıştı.

Kalan haftalarda takımı Tahir Karapınar ve teknik heyete emanet eden sarı-lacivertli kurmaylarda gözler tamamen takıma katılacak isimlere çevrildi. Yeni sezon öncesi Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Isla ile yollar ayrıldı ve operasyonun ilk adımları atıldı.

Dokunuşların devam edeceği sarı-lacivertli takımda transfer konusunda bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Kadroda eksik bölgeler belirlenirken, transferde savunma bölgesi ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de bu sezon stoper tandeminde yaşanan sıkıntı göze çarptı ve bireysel hatalardan beklenmedik puan kayıpları yaşandı. Aynı sorunu önümüzdeki sezon yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, uzun süredir uğraş verdiği transferde mutlu sona ulaştı.

JUAN JESUS FENERBAHÇE'DE!

Gelecek yıl sözleşmesinin biteceği Roma'da forma şansı bulamayan ve kadroda düşünülmeyen Juan Jesus, İstanbul yolunda. Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olduğu Brezilyalı stoper ile her konuda anlaştığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis talep etmediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

Yönetimin, Sambacı'ya yıllık 1.8 milyon euro vereceği de ileri sürüldü. Bu sezon Roma formasıyla 4 maçta 195 dakika sahada kalan Jesus, daha önce yaptığı açıklamalarda İtalya'dan ayrılabileceğini ifade etmişti. Juan Jesus, 4 sezondur formasını giydiği Roma ile 90 resmi maça çıktı. Brezilyalı, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 1 de asist yaptı. (Sabah)