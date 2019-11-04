Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaderini yaşıyor
Kayserispor maçında Fenerbahçe, 3 kez direğe takıldı, sayısız gol kaçırdı, ayağına gelen liderlik şansını kullanamadı. Bu sezon 10. kez direğe takılan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başına gelen 'direk' kabusunu yaşıyor.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle sahaya liderlik için çıkan Fenerbahçe, inanılmaz fırsatları bir bir harcadı. Direkler konusunda ligin en şanssızı olan Kanarya, dün de 3 kez direğe takıldı. Ersun Yanal’ın ekibi zirveyi kaçırmakla kalmadı, 4. sıraya indi.
Bu sezon 10. kez direğe takılan Fenerbahçe ligde bu alanda zirvede. Sarı- Lacivertliler’i; Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor 6’şar kezle takip ediyor.
Geçtiğimiz sezon Trabzon'un başına gelmişti
Geçtiğimiz sezon en çok direğe takılan takım olan Trabzonspor, bu alanda Avrupa'da rekor kırmıştı. Sezon boyunca 25 kez direkleri döven Fırtına, büyük bir şanssızlık yaşamıştı.
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