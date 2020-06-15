Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. İki takım finale kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon’da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 8 maçtır yenemiyor

Trabzonspor rakibi Fenerbahçe’ye hem Süper Lig’de hemde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 3 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe’ye deplasmanda 4 maçtır yenilmiyor ancakbu maçların hepsi berabere bitti. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul’da 2015-16 sezonunda 2-0’lık galibiyetle elde etmişti.

2016/2017 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

2017/2018 Fenerbahçe 2 - 2 Trabzonspor

2017/2018 Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe

2018/2019 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

2018/2019 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

2019/2020 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

2019/2020 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

2019/2020 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)