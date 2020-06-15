Fenerbahçe, Trabzonspor’u 8 maçtır yenemiyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta 2-1 kaybettiği rakibini yenip finale kalma peşinde. Son yıllarda Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor karşısında galibiyet alamama serisi var. Türkiye Kupası maçlarında da Trabzonspor'un üstünlüğü mevcut.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın saat 20:30'da karşı karşıya gelecek. İki takım finale kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 13. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 8 kez galip gelirken, sarı-lacivertliler ise 3 maçtan galip ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. İki takım arasında Trabzon’da bu sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor’u 8 maçtır yenemiyor
Trabzonspor rakibi Fenerbahçe’ye hem Süper Lig’de hemde Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım 3 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe’ye deplasmanda 4 maçtır yenilmiyor ancakbu maçların hepsi berabere bitti. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında son galibiyetini İstanbul’da 2015-16 sezonunda 2-0’lık galibiyetle elde etmişti.
2016/2017 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
2017/2018 Fenerbahçe 2 - 2 Trabzonspor
2017/2018 Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
2018/2019 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
2018/2019 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
2019/2020 Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
2019/2020 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
2019/2020 Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)