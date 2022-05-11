Spor Toto Süper Lig'den küme düşerek büyük hüsran yaşayan Göztepe'de kaptan Halil Akbunar yaz transfer döneminin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekiple özdeşleşen Halil'in Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, Süper Lig'in iki güçlü ekibi de transfer için bastırıyor. Göztepe'nin küme düşmesinin ardından, taraftarlarla sorun yaşayan Halil Akbunar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken, yönetim satıştan en az 3 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halil'in transferini belirli bir noktaya kadar getirirken Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor 'dan sonra Başakşehir de devreye girdi.

AVCI VE BELÖZOĞLU İSTİYOR

İddialı bir kadro için temaslarını sıklaştıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Halil'in transferini çok istediği vurgulanırken, 28 yaşındaki yıldız Başakşehir'de de Emre Belözoğlu'nun listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Halil için üç kulüple de görüşmelerini sürdürürken kaptanın kariyerine hangi kulüpte devam etmek istediği de transferde belirleyici olacak. (Yeni Asır)