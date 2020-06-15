Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak yarı final rövanş maçının iddaa oranları belli oldu. Ev sahibi Fenerbahçe galibiyetine 1.90 oran verilirken Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2.75 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.20 olarak açıklandı

15 Haziran 2020, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak yarı final rövanş maçının iddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi, ilk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.90 oran verilirken Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 2.75 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.20 olarak açıklandı

Fenerbahçe kazanır: 1.90

Beraberlik: 3.20

Trabzonspor kazanır: 2.75

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU

2.5 alt oranı: 2.05

2.5 üst oranı: 1.45


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